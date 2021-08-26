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В Японии приостановили использование около 1,63 миллиона доз вакцины Moderna

26 Августа 2021 09:35
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В Японии приостановили использование около 1,63 миллиона доз вакцины Moderna

ТОКИО. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения Японии сообщило об обнаружении инородных веществ в неиспользованных дозах вакцины Moderna, в связи с чем объявило о временном прекращении использования около 1,63 миллиона доз вакцины, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Kyodonews.

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Японская фармацевтическая компания Takeda Pharmaceutical Co., ответственная за продажи и дистрибуцию вакцины Moderna в стране, сообщила, что пока еще не получила заключение об опасности вакцины для здоровья.

Сообщается, что размер посторонних веществ, найденных в 39 ампулах, составляет несколько миллиметров. Отмечается, что элементы, из которых состоят данные вещества, неизвестны.

По сообщениям Министерства здравоохранения и Tаkеda, компания Moderna уже начала исследовать данные вещества.

Случаи обнаружения инородных веществ были зафиксированы в восьми пунктах вакцинации в префектурах Ибараки, Сайтама, Токио, Гифу и Айти начиная с 16 августа.

Компания Takeda обратилось в Moderna с просьбой провести экстренное исследование вакцины и призвала медицинские и другие учреждения не использовать вакцины, в которых наблюдается аномалия, включая те, использование которых не было остановлено.

В компании сообщили, что примут меры для того, чтобы данная ситуация не повлияла на доступность вакцин в стране.

По сообщениям министерства, 1,63 миллиона доз вакцины Moderna были выпущены на одном и том же производстве, в одно и то же время в Испании под номерами 3004667, 3004734 и 3004956. Все дозы были распределены между 863 пунктами вакцинации, которые будут оповещены о временном прекращении использования вакцины.

Сообщается, что, несмотря на усилия правительства страны вакцинировать население, во многих частях страны идет рост заболеваемости, связанный с распространением «дельта-варианта».

По сообщениям правительства, более 10 миллионов доз вакцины были использованы по всей стране. Правительство утвердило экстренное использование вакцины Moderna в мае. К концу сентября Япония планирует получить дополнительно 50 миллионов доз Moderna.


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#Япония   #Коронавирус в мире   #Вакцинация  
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Автор:

Adlet Seilkhanov

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