В Японии подтвердили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Власти Японии подтвердили в понедельник первый случай заражения в стране новым вариантом коронавируса «омикрон», что вызвало опасения по поводу новой волны коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Kyodo.

Сообщается, что в стране выявлен первый носитель штамма «омикрон», который был впервые обнаружен на юге Африки на прошлой неделе. 30-летний мужчина прибыл из Намибии в аэропорт Нарита недалеко от Токио в воскресенье, сообщил на пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно. В настоящее время мужчина находится в больнице.

Всемирная организация здравоохранения определила штамм «омикрон» как «вариант, вызывающий обеспокоенность», предупредив, что он представляет «очень высокий» риск, поскольку он может быть более заразен или может избегать воздействия иммунной системы.

Новый штамм уже выявлен в нескольких странах Африки и Европы, а также в Канаде, Израиле и Гонконге.

Ряд стран уже ужесточили ограничения на въезд иностранцев из ряда стран на фоне появления нового штамма. Япония закрывает границы для туристов начиная со вторника. Граждане страны и иностранцы со статусом резидента, прибывающие из стран с высоким риском заражения коронавирусом, должны будут находиться на карантине до 10 дней.

Премьер-министр Фумио Кисида пообещал принять все меры предосторожности, чтобы «избежать наихудшего сценария».

Министерство здравоохранения заявило, что по прибытии в аэропорт у мужчины не было никаких симптомов заболевания, но в понедельник у него поднялась температура. У двух членов семьи, путешествовавших с ним, отрицательный результат тестов на коронавирус. Сейчас они находятся на карантине.

Кисида встретился с членами кабинета министров, в том числе с министром здравоохранения, чтобы обсудить ситуацию на фоне выявления нового штамма в Японии, где в настоящее время наблюдается снижение числа заражения коронавирусом.

Отмечается, что в понедельник по всей стране было зарегистрировано всего 82 новых случая заражения коронавирусом.