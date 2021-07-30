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В Японии планируют продлить режим ЧС из-за роста случаев КВИ

30 Июля 2021 13:52
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В Японии планируют продлить режим ЧС из-за роста случаев КВИ

ТОКИО. КАЗИНФОРМ – Правительство Японии намерено продлить режим чрезвычайной ситуации, действующий в столице и префектуре Окинава, а также распространить его на несколько префектур и город Осака, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Kyodo.

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Премьер-Министр Японии Ёсихидэ Суга планирует продлить режим ЧС, начиная с понедельника до 31 августа в Токио и префектуре Окинава, а также распространить его действие в префектурах Тиба, Канагава, Сайтама и городе Осака.

Такое решение будет принято во время совещания целевой группы сегодня днем после одобрения экспертов по инфекционным заболеваниям.

В других пяти префектурах Хоккайдо, Исикава, Киото, Хиого и Фукуока планируется ввести режим квази-​чрезвычайного положения, который предусматривает меньше ограничений на действие бизнеса.

В Японии впервые зафиксировано более 10000 новых случаев коронавирусной инфекции за день, из них 3853 были обнаружены в Токио.

Префектура Канагава зафиксировала 1164 новых случаев заражения COVID-19, что стало самым высоким показателем по суточному числу случаев COVID-19.

В стране темпы вакцинации достаточно низкие по сравнению с другими развитыми странами. Сообщается, что всего более четверти населения Японии были полностью вакцинированы.

Олимпийские игры пройдут в стране до 8 августа. Паралимпийские игры начнутся 24 августа.

Напомним, в Японии впервые с начала пандемии побит антирекорд по количеству новых случаев COVID-19 за сутки.

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#Здравоохранение   #Япония   #Коронавирус в мире   #Вакцинация   #Мировые новости  
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Автор:

Adlet Seilkhanov

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