В Японии обнаружили связь между уровнем смертности от COVID-19 и генетикой

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Ученые японского государственного Института естественных наук (Рикэн) считают, что низкий уровень смертности от COVID-19 в Японии по сравнению со странами Европы и США связан в том числе с генетикой самих японцев. Такие данные они получили в ходе проведенного недавно исследования, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Как сообщает в воскресенье газета The Japan Times , с пециалисты Рикэн отмечают, что у людей есть два типа адаптивных иммунных систем, которые отражают патогены на основе «воспоминаний» о прошлых заражениях сезонными коронавирусами (группа вирусов, в которую входят вирусы, вызывающие простуду, ближневосточный респираторный синдром (MERS) и тяжелый острый респираторный синдром (SARS). Природные антитела в данном случае работают как первая линия защиты от патогенов. Затем, когда вирус проникает в организм, срабатывает другой защитный механизм. Это мощный иммунный ответ Т-клеток внутри лейкоцитов, которые убивают инфицированные клетки.

Ключом к предотвращению серьезных случаев заболевания COVID-19 являются активированные Т-клетки, для чего требуется лейкоцитарный антиген человека (HLA). Этот сложный набор генов помогает Т-клеткам обнаружить инфицированные клетки, чтобы уничтожить их. Человеческое тело содержит десятки тысяч HLA, и каждый человек имеет несколько типов HLA, которые наследуются генетически.

Ученые из Рикэн изучили молекулу HLA-A24, которая обнаруживается примерно у 60% японцев и только у 10-20% людей в Европе и США. Затем они исследовали спайковый белок вируса, вызывающего COVID-19, и идентифицировали антигенный компонент, или эпитоп QYI, который воздействует на HLA-A24, запуская процесс активации Т-клеток и их размножения. По сути, он сигнализирует иммунной системе, что есть вирус, с которым нужно бороться.

Команда японских специалистов также обнаружила, что аналогичный эпитоп существует и в сезонных коронавирусах. Исследователи говорят, что это доказывает существование на молекулярном уровне перекрестного иммунитета против обычных коронавирусов и вируса, вызываемого COVID-19.

За последние сутки в Японии было выявлено 120 новых случаев заражения коронавирусом, летальных исходов не зарегистрировано. Всего за весь период пандемии в стране было зафиксировано 1,72 млн заражений, а также около 18,3 тыс. смертей. Ранее японские ученые отмечали, что спад новых заражений этой осенью в Японии может быть связан с самоликвидацией дельта-штамма коронавируса.



