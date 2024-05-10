В Японии обнаружили останки крысы в хлебе
Один из самых известных производителей хлеба в Японии отзывает тысячи упаковок и предлагает компенсацию после того, как в их продукции были обнаружены останки крысы, передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC.
Около 104 000 упаковок нарезного белого хлеба, произведенного компанией Pasco Shikishima Corporation, были сняты с полок, после того как по меньшей мере в двух упаковках были обнаружены останки черной крысы.
Хлеб Pasco широко представлен в супермаркетах и магазинах по всей стране.
Пока не было сообщений о заболеваниях в результате употребления продукции, согласно заявлению Pasco.
— Мы приносим искренние извинения за доставленные неудобства нашим клиентам, бизнес-партнерам и всем заинтересованным сторонам, — говорится в заявлении.
Pasco не сообщила, как останки крысы попали в их продукцию, но пообещала «приложить все усилия для улучшения контроля качества, чтобы такое больше не повторилось».
Для пострадавших клиентов компания разместила на своем веб-сайте форму для получения компенсации.
Продукция Pasco также экспортируется в США, Китай, Австралию, Сингапур и другие страны.
Отзывы продуктов питания в Японии происходят редко из-за известных высоких стандартов санитарии. Однако в последнее время были выявлены случаи заболевания после употребления пищи.
Ранее в этом месяце сотни студентов в префектуре Мияги заболели после употребления молока, поставляемого в их школы.
В марте фармацевтическая компания Kobayashi добровольно отозвала БАДы на основе красного дрожжевого риса, в результате приема которых более 100 человек попали в больницы. Также компания расследует смерти, возможно связанные с употреблением добавок.
В прошлом году сеть магазинов 7-Eleven извинилась и объявила отзыв после того, как таракан был обнаружен в рисовом шарике.