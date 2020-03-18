В Японии не пройден пик заболеваемости коронавирусом, в Малайзии – первые смертельные случаи

ПЕКИН – ТОКИО – СЕУЛ – КУАЛА-ЛУМПУР. КАЗИНФОРМ – За минувшие сутки в материковом Китае количество заразившихся от коронавируса увеличилось на 13 человек, 922 выздоровели, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Госкомитет КНР по делам здравоохранения.

По состоянию на конец вторника из 13 выявленных новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом 12 завозные, включая 5 в провинции Гуандун (Южный Китай), 3 - Пекине, 3 - Шанхае, один в провинции Сычуань (Юго-Западный Китай).

Общее число «импортированных» в материковый Китай случаев заболевания коронавирусом достигло 155.

За последние сутки от коронавируса умерли 11 человек, все летальные случаи пришлись на провинцию Хубэй (Центральный Китай). 922 пациента были выписаны из больниц после выздоровления.

По данным ведомства, общее число инфицированных в материковом Китае достигло 80,8 тыс. человек, из них выздоровели 69,6 тыс., умерли 3237.

Япония еще не прошла пик заболеваемости коронавирусом, пишет Kyodo News. Согласно исследованию, наблюдается тенденция снижения количества зараженных коронавирусом на Хоккайдо, где продолжает действовать локальный режим ЧС. Однако число инфицированных растет в густонаселенных префектурах Айти и Хего, а также в столице Японии – Токио.

По состоянию на вторник общее количество случаев заражения новым коронавирусом на территории Японии достигло 1 589. Об этом свидетельствуют опубликованные данные Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

В Южной Корее число инфицированных коронавирусом достигло 8 413 человек, увеличившись за минувшие сутки на 93 новых выявленных случая, сообщает южнокорейский Центр контроля и профилактики заболеваний.

Из всех 93 новых подтвержденных случаев инфицирования 46 пришлись на город Тэгу и 9 – на провинцию Северный Кенсан.

За истекшие сутки 139 пациентов выписаны из больниц после выздоровления.

В целом, в Южной Корее за всю историю эпидемии в стране проведено более 295 тыс. анализов на коронавирус.

В Малайзии зарегистрированы первые смертельные случаи от коронавируса, сообщает сингапурская Lianhe Zaobao со ссылкой на медицинские власти Малайзии. По их данным, речь идет о 34- и 60-летних мужчинах.

В целом, за истекшие сутки в Малайзии выявлено 120 новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом, тем самым общее число инфицированных в стране достигло 673 человек, что является самым высоким показателем по количеству зараженных этим вирусом в Юго-Восточной Азии.