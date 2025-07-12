В Японии набирает популярность услуга «бабушка в аренду»

С момента запуска в 2011 году компанией Client Partners этой программы численность ее участниц выросла до 100 пожилых женщин, предлагающих практическую помощь - приготовление пищи, присмотр за детьми, работу по дому, каллиграфию - и даже эмоциональную поддержку, включая посредничество в семейных спорах, сопровождение клиентов во время расставания или помощь родителям.

Данная услуга отражает значительные изменения в японском обществе, где примерно каждый четвертый человек старше 65 лет продолжает работать, что связано как с финансовой необходимостью, так и с стремлением сохранять активность, известным в стране как «икигай».

Эта услуга также является частью более широкой тенденции в Японии, связанной с предоставлением услуг «семьи напрокат», когда люди могут нанимать заместителей родственников, друзей или выполнять другие роли, чтобы решить проблему социальной изоляции и изменения семейного уклада.