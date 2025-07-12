РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:25, 12 Июль 2025 | GMT +5

    В Японии набирает популярность услуга «бабушка в аренду»

    В Японии появилась услуга OK Obaachan, позволяющая нанимать женщин в возрасте 60-94 лет примерно за 3 300 иен в час (20 долларов) плюс столько же за транспорт. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

    Жапонияда 60 жастан асқан әжелерді «жалға алу» қызметі танымал болып келеді
    Фото: azertag.az

    С момента запуска в 2011 году компанией Client Partners этой программы численность ее участниц выросла до 100 пожилых женщин, предлагающих практическую помощь - приготовление пищи, присмотр за детьми, работу по дому, каллиграфию - и даже эмоциональную поддержку, включая посредничество в семейных спорах, сопровождение клиентов во время расставания или помощь родителям.

    Данная услуга отражает значительные изменения в японском обществе, где примерно каждый четвертый человек старше 65 лет продолжает работать, что связано как с финансовой необходимостью, так и с стремлением сохранять активность, известным в стране как «икигай».

    Эта услуга также является частью более широкой тенденции в Японии, связанной с предоставлением услуг «семьи напрокат», когда люди могут нанимать заместителей родственников, друзей или выполнять другие роли, чтобы решить проблему социальной изоляции и изменения семейного уклада.

    Теги:
    Япония Мировые новости
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
    Автор
    Сейчас читают