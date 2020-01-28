В Японии мужчина заразился коронавирусом от китайских туристов
ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Во вторник правительство Японии подтвердило еще два случая заражения новым коронавирусом из Китая, включая водителя туристического автобуса, который никогда не был в центральном китайском городе Ухань, где началась вспышка смертельного вируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Kyodo.
По словам министра здравоохранения Японии Катсунобу Като, в начале этого месяца 60-летний водитель туристического автобуса возил две группы китайских туристов из Ухани.
Водителю, проживающему в префектуре Нара в западной Японии, в субботу был поставлен диагноз пневмония, и он был госпитализирован.
Другой подтвержденный случай - мужчина в возрасте 40 лет из Ухани, который находится в Японии с 20 января. Он также заболел воспалением легких.
Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфекций в Японии достигло отметки в шесть человек, один из которых не посещал город Ухань.
Министерство заявило, что проверяет состояние здоровья людей, которые имели контакт с двумя новыми пациентами.
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