В Японии избран новый премьер-министр

ТОКИО. KYODO-КАЗИНФОРМ - Фумио Кисида был избран новым премьер-министром Японии в понедельник, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Kyodo.

Основная и первостепенная задача нового премьер-министра Страны восходящего солнца заключается в том, чтобы сформировать правительство, которое будет стремиться держать COVID-19 под контролем, в тоже самое время восстанавливая пострадавшую экономику.

Кисида сменит на посту Ёсихидэ Сугу, который ушел в отставку после чуть более года пребывания в должности на фоне критики его ответных мер на пандемию коронавируса.

Во второй половине дня Парламент Японии созвал внеочередное заседание, чтобы выбрать нового премьер-министра. Голосование было не более чем формальностью, поскольку правящая коалиция во главе с Либерально-демократической партией, которая на прошлой неделе выбрала Кисиду своим новым лидером, имеет большинство в обоих палатах парламента.

64-летний Кисида получил 311 из 458 голосов в нижней палате – Палате Представителей и 141 из 241 голосов в Палате Советников - верхней палате Парламента Японии.

После назначения своего кабинета министров Кисида официально вступит в должность в рамках церемонии в Императорском дворце, а позже вечером проведет пресс-конференцию по этому случаю.

В связи с тем, что около 60 процентов населения Японии полностью вакцинировано, а число случаев COVID-19 сокращается, ближайшая задача Кисиды на посту премьер-министра будет заключаться в предотвращении нового всплеска инфекции, постепенном снятии ограничений на социальную и деловую деятельность и открытии границ для иностранных путешественников.