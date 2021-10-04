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    13:12, 04 Октябрь 2021 | GMT +6

    В Японии избран новый премьер-министр

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    ТОКИО. KYODO-КАЗИНФОРМ - Фумио Кисида был избран новым премьер-министром Японии в понедельник, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Kyodo.

    Основная и первостепенная задача нового премьер-министра Страны восходящего солнца заключается в том, чтобы сформировать правительство, которое будет стремиться держать COVID-19 под контролем, в тоже самое время восстанавливая пострадавшую экономику.

    Кисида сменит на посту Ёсихидэ Сугу, который ушел в отставку после чуть более года пребывания в должности на фоне критики его ответных мер на пандемию коронавируса.

    Во второй половине дня Парламент Японии созвал внеочередное заседание, чтобы выбрать нового премьер-министра. Голосование было не более чем формальностью, поскольку правящая коалиция во главе с Либерально-демократической партией, которая на прошлой неделе выбрала Кисиду своим новым лидером, имеет большинство в обоих палатах парламента.

    64-летний Кисида получил 311 из 458 голосов в нижней палате – Палате Представителей и 141 из 241 голосов в Палате Советников - верхней палате Парламента Японии.

    После назначения своего кабинета министров Кисида официально вступит в должность в рамках церемонии в Императорском дворце, а позже вечером проведет пресс-конференцию по этому случаю.

    В связи с тем, что около 60 процентов населения Японии полностью вакцинировано, а число случаев COVID-19 сокращается, ближайшая задача Кисиды на посту премьер-министра будет заключаться в предотвращении нового всплеска инфекции, постепенном снятии ограничений на социальную и деловую деятельность и открытии границ для иностранных путешественников.


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