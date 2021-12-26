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В Японии из-за сильных снегопадов отменили более 100 авиарейсов
26 Декабря 2021 17:22
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ТОКИО. ТАСС-КАЗИНФОРМ - По меньшей мере 106 внутренних авиарейсов отменены в Японии из-за сильных снегопадов, которые с вечера субботы охватили ряд районов страны на побережье Японского моря. Об этом в воскресенье сообщил телеканал NHK, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.
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За ночь в центральной префектуре Ниигата выпало около 90 см снега, в северной префектуре Хоккайдо - 40 см. В ряде районов также зафиксирован сильный ветер с порывами до 35 м в секунду. Власти призывают жителей побережья и соседних префектур без необходимости не покидать свои дома во избежание переохлаждений и ДТП.
Ожидается, что непогода продлится до вторника. Кроме того, холодный фронт со снегопадами может продвинуться вглубь территории Японии.
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