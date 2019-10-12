В Японии готовятся к эвакуации людей из-за тайфуна «Хагибис»

ТОКИО. КАЗИНФОРМ – Япония готовится к приближению урагана «Хигибис». Таким образом, целые города, железнодорожные и авиакомпании начали подготовку к предстоящему шторму, который, как ожидается, обрушится на страну в эти выходные. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на New York Times.

В четверг мощный японский тайфун приблизился к Японии, отменены сотни рейсов, а также предстоящие матчи чемпионата мира по регби.

В Токио 1,5 миллиона человек живут ниже уровня моря в восточной части города. Метеорологи предупреждают, что до 5 миллионов человек должны быть эвакуированы сразу же, как только дамбы в низменных районах будут перегружены в результате наводнения.

Города, железные дороги и авиакомпании начали подготовку к тайфуну.

Принимая решение отменить два матча по регби - между Новой Зеландией и Италией в Тойота-Сити и между Англией и Францией в Иокогаме, организаторы чемпионата мира заявили, что они начали разработать планы действий в чрезвычайной ситуации.

Японская железнодорожная компания Japan Rail предупредила, что, скорее всего, приостановит многочисленные железнодорожные маршруты, в том числе линии скоростных поездов между Токио и Осакой. Крупные авиакомпании Японии, такие как ANA и Japan Airlines отметили, что они также, скорее всего, отменят рейсы в ближайшие выходные в аэропортах по всей стране.

По данным Японского метеорологического агентства, тайфун «Хагибис» движется к югу от Японии, на его пути - главный остров возле Токио на востоке и префектуры Вакаяма на западе. Тайфун стремительно набирает скорость, она уже равняется около 100 миль в час.

Хироюки Ямада, доцент кафедры метеорологии в университете Рюкю на Окинаве, сказал, что в последние десятилетия число тайфунов, обрушившихся на Японию, не увеличилось, но число более мощных возросло. Он добавил, что по данным исследований, интенсивность штормов возросла, потому что температура на поверхности Тихого океана к югу от Японии постепенно повышается.

Приближение шторма следует за другим мощным и разрушительным тайфуном, обрушившимся на Японию месяцем ранее. Тогда тайфун «Факсай» отрезал от электричества более 930 000 семей в семи префектурах и разрушил почти 200 домов.

Ущерб в префектуре Тиба, недалеко от Токио, был достаточно серьезным. По состоянию на прошедшую среду более 70 домов до сих пор были электричества, а некоторые дороги завалены упавшими деревьями или оползнями.

Правительство рекомендует жителям проверить свои ближайшие эвакуационные убежища и запастись продовольствием на случай чрезвычайной ситуации.