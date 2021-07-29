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В Японии эвакуируют более 64 тыс. человек из-за сильных дождей
29 Июля 2021 17:16
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ОСАКА. КАЗИНФОРМ – Более 64 тысяч жителей 15 районов префектуры Фукуи получили указания об эвакуации в связи с высоким риском схода оползней в результате сильных дождей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на The Mainichi.
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Метеорологическое Агентство страны выпустило предупреждение о выпадении большого количества ливневых дождей в течение короткого времени, после того как около 100 миллиметров осадков выпало на районы города Фукуи в течение часа до 6:10 утра.
Выдача приказа об эвакуации является вторым по значимости предупреждением в пятиуровневой системе предупреждений.
Сообщается, что в префектуре Фукуи прогнозируется выпадение до 150 миллиметров осадков, в префектурах Тояма и Исикава – осадки до 100 миллиметров.
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