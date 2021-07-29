В Японии эвакуируют более 64 тыс. человек из-за сильных дождей

ОСАКА. КАЗИНФОРМ – Более 64 тысяч жителей 15 районов префектуры Фукуи получили указания об эвакуации в связи с высоким риском схода оползней в результате сильных дождей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на The Mainichi.

Метеорологическое Агентство страны выпустило предупреждение о выпадении большого количества ливневых дождей в течение короткого времени, после того как около 100 миллиметров осадков выпало на районы города Фукуи в течение часа до 6:10 утра.

Выдача приказа об эвакуации является вторым по значимости предупреждением в пятиуровневой системе предупреждений.

Сообщается, что в префектуре Фукуи прогнозируется выпадение до 150 миллиметров осадков, в префектурах Тояма и Исикава – осадки до 100 миллиметров.