В Японии эффективность вакцины от Pfizer оценили в 85-96%

ТОКИО. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Специалисты Киотского университета установили, что эффективность вакцины от Pfizer составляет 85-96%. Об этом в понедельник сообщил японский телеканал NHK, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что группа исследователей Киотского университета минувшим летом провела исследование, в ходе которого проанализировала данные более 10 тыс. заразившихся в этот период местных жителей. Подавляющее большинство инфицированных оказались непривитыми, что позволило японским специалистам рассчитать эффективность препарата. Среди мужчин в возрасте от 20 до 60 лет эффективность вакцины от Pfizer оказалась на уровне 89,6-93,4%, среди мужчин старше 60 - на уровне 94,7-96,9%. Среди женщин в возрасте от 20 до 60 лет препарат показал эффективность в 85,4%-91,8%, а среди женщин старше 60 - 92,6-96,1%.

Японские специалисты подчеркнули, что исследование проводилось в период мощного распространения в стране штамма «дельта», и предположили, что вакцина имеет достаточно высокую эффективность и против этого более заразного варианта.

К настоящему времени по крайней мере 50% жителей Японии были привиты двумя дозами вакцины от коронавируса. В Японии применяются вакцины британско-шведской фирмы AstraZeneca, американо-германского консорциума компаний Pfizer и BioNTech, а также американской компании Moderna.