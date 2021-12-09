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В Японии автомобиль наехал на группу детей, пострадали 10 человек

9 Декабря 2021 10:49
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В Японии автомобиль наехал на группу детей, пострадали 10 человек

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - По меньшей мерей 10 детей пострадали в результате наезда автомобиля на группу воспитанников детского сада в городе Хигасиура в центральной части Японии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

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Как в четверг сообщила газета Asahi, д етсадовцы были доставлены в ближайшую больницу, у них диагностированы легкие травмы. Кроме того, был госпитализирован водитель транспортного средства в возрасте от 70 до 80 лет, он пожаловался на плохое самочувствие. Сотрудники полиции начали расследование для выяснения причины произошедшего.

В последние годы в Японии участились инциденты с пожилыми водителями. Местная полиция призывает в связи с этим добровольно отказываться от прав на вождение в случае неуверенности в своих силах.

По данным газеты Yomiuri, в четверг в Японии произошел еще один наезд автомобиля на детей. Водитель транспортного средства наехал на группу школьников в городе Кикугава в центральной части страны, после чего скрылся с места происшествия. Полиция начала операцию по его перехвату. В результате инцидента у четырех школьников диагностированы легкие травмы, угрозы для их жизни нет.


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#Происшествия   #Япония   #Мировые новости  
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