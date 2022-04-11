В январских беспорядках участвовали 12 ОПГ - Генпрокуратура

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В январских беспорядках участвовало 12 организованных преступных групп. Об этом сообщил заместитель начальника 1 Службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Специальными прокурорами установлено, что в беспорядках участвовало 12 организованных преступных групп. В их числе наиболее активными были группы Джумагельдиева «Дикого Армана», «казахстанские» и «Айшуак Жантугел». Арестованы 23 члена ОПГ, в том числе четыре преступных авторитета», - сказал Елдос Килымжанов в ходе пресс-конференции в СЦК.

«Принимаются все необходимые меры по выявлению и привлечению к ответственности организаторов и участников этих преступлений. На сегодня подозреваемыми в организации и участии массовых беспорядков признано 547 лиц, из которых под арестом находятся 226», - проинформировал заместитель начальника 1 Службы Генеральной прокуратуры.