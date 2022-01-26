В январские дни Казахстан пережил самый драматичный момент в истории независимости – Атсалим Идигов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В результате прошедших январских событий под угрозой оказались жизни казахстанцев и целостность страны. Будут ли сделаны выводы из всего случившегося? Об этом, а также о том, какие задачи поставил и какие меры инициировал в ответ на этот вызов Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, корреспонденту МИА «Казинформ» свое мнение высказал известный журналист, политик и общественный деятель Атсалим Идигов.

- Атсалим Саламович, эксперты по-разному оценивают эту крупномасштабную акцию насилия. А как бы Вы охарактеризовали случившееся?

- Сколько людей, столько и мнений. Копья в основном ломаются по поводу того, кто организовал этот беспредел, какие силы нам противостоят. А вот что касается самих этих кроваво-пепельных рейдов, то здесь все очевидно. Мы все видели своими глазами. Но думаю, предельно объективную оценку произошедшему дал Президент страны Касым-Жомарт Токаев. В преамбуле своего выступления на заседании Мажилиса Парламента он подчеркнул, что это была вооруженная агрессия со стороны международных террористов против нашей страны. На первом этапе прошли митинги, как это было в Жанаозене и в других регионах. На втором этапе подключились бандиты и мародеры. А вот в завершающей фазе в дело вступили уже профессионалы – боевики и террористы. У всех у нас есть абсолютная уверенность в том, что это был не какой-то там стихийный бунт, а хорошо спланированное, тщательно подготовленное нападение. А вот кто за этим стоит, покажут следствие и суд.

- Как вы думаете, будет ли извлечен урок после этих событий?

- Честно сказать, поначалу был уверен, что ничего не изменится. Но мои сомнения развеялись после того, как внимательно прослушал выступление нашего Президента Касым-Жомарта Токаева на заседании Мажилиса, а затем внимательно изучил уже его печатный вариант. По сути, это программа конкретных действий на ближайшую перспективу. Причем, что радует, это программа социальной направленности. В ней с учетом обнажившихся болевых точек предусмотрены действенные меры по самым важным направлениям. Словом, говоря языком медиков, есть и анамнез, и диагноз, и курс лечения. Это дает право говорить, что выводы есть и еще будут.

К слову, Глава государства с самого начала занял очень четкую, ясную, принципиальную и решительную позицию. И это обнадеживает.

- Вы сказали, что обращение Токаева – это своеобразная программа действий. А можете назвать приоритетные задачи, обозначенные в ней?

- Если говорить о самих событиях, то поставлена задача в кратчайшие сроки устранить последствия погромов, успешно завершить антитеррористическую операцию, найти и наказать всех боевиков и их пособников, раскрыть все причины и детали трагедии. Поскольку в экстремальной ситуации силовые структуры проявили себя не с самой лучшей стороны, действовали нерешительно и оказались не в состоянии противостоять атакам боевиков и бандитов, намечено принять меры по кардинальной реорганизации всей системы обеспечения безопасности государства и народа. В ее рамках предусмотрено перестроить работу вооруженных сил, правоохранительных структур, органов национальной безопасности. Предстоит повысить их боеспособность, оснастить необходимой техникой, средствами связи, современным оружием. И, конечно же, полностью перестроить деятельность разведывательных служб, включая внешнюю, военную, криминальную и финансовую.

Что касается социально-экономического блока, то здесь поставлены задачи по устранению проблемы неравенства при распределении доходов, повышению эффективности мер государственной поддержки, наведению порядка в таможенных службах на границе с Китаем, обузданию инфляции и сдерживанию цен, реформированию системы госуправления и повышению ее эффективности. На втором этапе предстоит серьезная работа по осуществлению политических реформ. Президент особо подчеркнул, что вся эта многовекторная работа будет нацелена на обеспечение безопасности государства и повышение уровня жизни населения.

- Как вы относитесь к созданию общественного фонда «Қазақстан халқына»?

- Думаю, это хороший шаг. Он позволит реально поддерживать тех, кто действительно нуждается в этом. Ведь Президент так и сказал: фонд будет заниматься решением проблем в сфере образования, здравоохранения, выделять средства на лечение детей с тяжелыми заболеваниями, помогать одаренным детям, финансировать строительство спортивных площадок, спортзалов, игровых комплексов для детей в городах, районах, аулах.

Известно, что финансирование фонда будет осуществляться в основном из частных источников. Другими словами, донорами выступят крупные компании, имеющие огромные прибыли. Они будут давать деньги фонду, а он – помогать социально уязвимым слоям населения. Кстати, фонд уже создан. И первые взносы поступили. А Президентом назначен очень опытный человек, бывший министр финансов Казахстана Болат Жамишев. Начало, как говорится, есть.

- В нашем обществе много проблем, требующих решения. Можете назвать хотя бы некоторые?

- Они общеизвестны. Это – нехватка жилья, плохая экология, трудности с трудоустройством, социальная несправедливость, низкое качество медицинского обслуживания и т.д. Но хотел бы чуть подробнее остановиться на главной из этих проблем. Тем более, что она вбирает в себя многие другие. Речь идет о тотальной коррупции, которой пронизано общество сверху донизу. Она, словно ржавчина, подтачивает основы государственности, несет реальную опасность нашей независимости, делает нас уязвимыми перед лицом внутренних и внешних угроз. Коррупция – источник всех наших бед. Несправедливость, черствость, равнодушие, эгоизм, бюрократия, нравственное падение, расслоение общества на богатых и бедных, бездарные специалисты во всех сферах, жестокость, насилие – все это тоже от нее. Кстати, она же является и одной из главных причин сегодняшнего коллапса с тяжелейшими последствиями.

- В своем выступлении на заседании Мажилиса Парламента Глава государства уделил большое внимание вопросам обеспечения занятости, создания благоприятных условий для развития молодежи. Что можете сказать по этому поводу?

- Он неслучайно сделал акцент в сферу молодежной политики. Что делать? Надо изменить подходы, формат работы, тактику, стратегию в молодежной политике. В сфере влияния должна находиться вся молодежь, а не только отдельные группы или сословия. Необходимо восстанавливать институт семьи с тем, чтобы родители, как следует, занимались воспитанием своих детей. Формирование личности должно осуществляться по цепочке: семья – детский сад – школа – вуз – коллектив – общество – государство. А по-хорошему необходимо сформировать мощную идеологию, основанную на наших духовных ценностях. Словом, следует двадцать четыре часа в сутки заниматься своими детьми и молодежью. Чтобы они росли достойными гражданами.

Благодарю за интервью!