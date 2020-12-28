В январе запустят сайт по использованию пенсионных накоплений

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В январе 2021 года появится портал по использованию пенсионных накоплений. Об этом сообщила председатель правления «ЖилСтройСберБанка» (Отбасы банк) Ляззат Ибрагимова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Портал будет очень простой. Там можно будет шаг за шагом определиться, на какую цель вы хотите потратить свои пенсионные накопления. Первая цель – полный расчет по любым гражданско-правовым сделкам, где вы приобретаете себе жилище в собственность. Это может быть договор купли-продажи, договор долевого участия, договор приватизации, договор о долевом участии в жилищно-строительном кооперативе, договор рассрочки, обмена жилища. То есть мы предусмотрели все возможные способы приобретения жилья за полный расчет», - сказала Ляззат Ибрагимова на брифинге в СЦК.

При этом, нужно иметь действующую электронную цифровую подпись (ЭЦП) с не истекшим сроком действия.

Вторая цель, по ее словам – внесение первоначального взноса по ипотеке.

«Третья цель – частичное или полное погашение задолженности по имеющемуся ипотечному жилищному займу. Здесь будет погашение основного долга и вознаграждения, штрафы и пени приниматься не будут. Четвертая цель – получение ипотечного жилищного займа в системе жилищно-строительных сбережений. Пятое - рефинансирование, шестое – полное погашение задолженности по договорам долгосрочной аренды. Седьмая цель – уступка прав заявителя ближайшим родственникам. Восьмая цель – лечение», - перечислила Л. Ибрагимова.

«Правилами предусмотрено, что родители, дети, ближайшие родственники брат, сестра могут переуступить часть накоплений в пользу лица, который будет получателем выгоды», - добавила она.

Уточнить доступную сумму пенсионных накоплений можно на портале ЕНПФ или на портале egov.kz .



