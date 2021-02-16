В январе выросли объемы машиностроительной отрасли

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам января 2021 года сохранилась позитивная тенденция в отраслях обрабатывающей промышленности. Об этом заявил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Индекс физического объема в машиностроительной отрасли составил 116,2%. Увеличение произошло за счет выпуска автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов, производства машин и оборудования, прочих транспортных средств, компьютеров, электронного и оптического оборудования, ремонта и установки», - сказал Бейбут Атамкулов на заседании Правительства.

Положительная динамика, по его словам, наблюдается и в цветной металлургии. Рост составил 106,6%.

«Увеличены объемы аффинированного золота, аффинированного серебра золота в слитках, серебра в гранулах , катодной меди и т.д», - перечислил министр.

«В черной металлургии индекс физического объема промышленного производства (ИФО) составил 96,9%. В связи с недостаточным обеспечением сырья, сокращением заказов от потребителей произошло снижение объемов производства чугуна, рельсов, стальных труб, арматурного проката», - заключил Б. Атамкулов.



