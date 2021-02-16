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    11:45, 16 Февраль 2021 | GMT +6

    В январе выросли объемы машиностроительной отрасли

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам января 2021 года сохранилась позитивная тенденция в отраслях обрабатывающей промышленности. Об этом заявил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Индекс физического объема в машиностроительной отрасли составил 116,2%. Увеличение произошло за счет выпуска автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов, производства машин и оборудования, прочих транспортных средств, компьютеров, электронного и оптического оборудования, ремонта и установки», - сказал Бейбут Атамкулов на заседании Правительства.

    Положительная динамика, по его словам, наблюдается и в цветной металлургии. Рост составил 106,6%.

    «Увеличены объемы аффинированного золота, аффинированного серебра золота в слитках, серебра в гранулах , катодной меди и т.д», - перечислил министр.

    «В черной металлургии индекс физического объема промышленного производства (ИФО) составил 96,9%. В связи с недостаточным обеспечением сырья, сокращением заказов от потребителей произошло снижение объемов производства чугуна, рельсов, стальных труб, арматурного проката», - заключил Б. Атамкулов.



    Теги:
    Правительство Правительство РК Экономика
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