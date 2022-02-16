В январе годовая инфляция ускорилась - Нацбанк РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В январе 2022 года годовая инфляция в стране ускорилась, составив 8,5% (в декабре 2021 года – 8,4%). В разрезе регионов годовая инфляция ускорилась в 10 регионах, замедлилась – в 5, в 2 – не изменилась. Об этом сообщил начальник управления мониторинга реального сектора департамента денежно-кредитной политики НБК Игорь Осипов, передает МИА «Казинформ».

Наибольшее ускорение зафиксировано в Актюбинской области (с 8,7% в декабре до 9,2% в январе), замедление отмечено в Мангистауской области (с 9,2% до 8,7%) и столице (с 8,8% до 8,3%).

Темпы роста цен на продовольственные товары в январе сохранились на прежнем уровне – 9,9%, что и месяцем ранее. Максимальный рост цен на товары данной группы сложился в Акмолинской области (11,7%).

Рост цен на непродовольственные товары сохранил свое значение на уровне 8,5%. Максимальные значения зафиксированы в Акмолинской и Актюбинской областях (по 10,2%), наименьшее – в Мангистауской области (7,1%).

Цены на платные услуги в январе повысились на 6,8% (в декабре – 6,5%). Значительно выше общереспубликанского уровня цены выросли в Западно-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях (по 8,2%), значительно ниже – в Акмолинской (5,3%).

Месячная инфляция в стране составила 0,7%, что выше среднего значения январских цен за последние 5 лет (за 2017-2021 годы – 0,6%). Выше своей среднеисторической нормы цены в январе 2022 года выросли в Алматы (1,0%), Актюбинской (0,9%), Карагандинской (0,9%) областях, г. Шымкенте (0,9%), Акмолинской (0,8%), Западно-Казахстанской (0,7%) и Северо-Казахстанской (0,6%) областях.

В Мангистауской, Атырауской, Павлодарской и Костанайской областях темпы роста цен сохранились на уровне своей среднеисторической нормы. В остальных регионах месячные темпы роста цен сложились ниже своей среднеисторической нормы.