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В январе более 350 тысяч казахстанцев получили адресную социальную помощь

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
26 Февраля 2023, 22:11
В январе более 350 тысяч казахстанцев получили адресную социальную помощь

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По состоянию на 1 февраля 2023 года адресная социальная помощь (далее – АСП) назначена 350 тысячам 400 казахстанцам из 67,1 тысячи семей. В текущем году на эти цели из бюджета выделено 73,9 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

АСП назначается гражданам, чей среднедушевой доход на каждого члена семьи составляет ниже 70 % от регионального прожиточного минимума.

С 1 января 2023 года гарантированный социальный пакет, предоставляемый для детей дошкольного возраста из малообеспеченных семей, переведен с натурального вида в монетизированный формат помощи в виде дополнительной выплаты детям в возрасте от 1 до 6 лет включительно в размере 1,5 МРП на каждого ребенка (2023 год – 5 175 тенге).

На 1 февраля текущего года дополнительная выплата назначена 106,4 тысячи детей дошкольного возраста из числа получателей АСП.

В настоящее время казахстанцы могут подать заявление на назначение АСП, обратившись в центр занятости населения, к акиму сельского округа по месту жительства или через портал Электронного правительства (egov.kz).


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