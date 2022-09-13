В январе-августе рост экономики в Казахстане составил 3,1%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В январе-августе этого года темп роста экономики Казахстана составил 3,1%. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Рост в реальном секторе составил 3,3%. В сфере услуг рост деловой активности - 2,3%. Среди отраслей положительный рост демонстрируют строительство, информация и связь, транспорт и складирование, торговля, обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, горнодобывающая промышленность», - сказал Алибек Куантыров.

Министр сообщил, что отмечается ускорение темпов роста инвестиций в основной капитал до 5,7%.

Инвестиции в госуправлении и социальном обеспечении выросли в 2 раза, образовании – на 59,1%, административном и вспомогательном обслуживании – на 30,1%, торговле – на 21,9%, финансовой и страховой деятельности – на 20,2%, операциях с недвижимым имуществом – на 18,8%, строительстве – на 15,7%.

«В региональном разрезе наилучшие показатели отмечаются в городах Шымкент, Алматы, а также в Алматинской, Кызылординской и Западно-Казахстанской областях», - добавил Алибек Куантыров.



