В январе-августе экономика Казахстана показала рост в 3% - Асет Иргалиев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала текущего года экономика Казахстана показала рост в 3%. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Асет Иргалиев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В январе-августе текущего года экономика Казахстана продолжила планомерное восстановление и показала рост в 3%», - сказал Асет Иргалиев.

Министр добавил, что в отчетном периоде в рамках основных трендов наблюдается положительный рост в реальном секторе и сфере услуг, высокий рост инвестиций в недобывающих секторах, сохранение положительного торгового баланса.

«Реальный сектор продолжает оставаться фактором устойчивости экономики. В январе-августе текущего года рост в реальном секторе составил 3,5%. Деловая активность в сфере услуг выросла до 2,3%», - проинформировал Асет Иргалиев.

Согласно озвученным данным, среди отраслей экономики высокий рост демонстрируют информация и связь, строительство, торговля, водоснабжение, электроснабжение, обрабатывающая промышленность. Также наблюдается положительный рост в сельском хозяйстве.



