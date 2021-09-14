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    09:44, 14 Сентябрь 2021 | GMT +6

    В январе-августе экономика Казахстана показала рост в 3% - Асет Иргалиев

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала текущего года экономика Казахстана показала рост в 3%. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Асет Иргалиев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В январе-августе текущего года экономика Казахстана продолжила планомерное восстановление и показала рост в 3%», - сказал Асет Иргалиев.

    Министр добавил, что в отчетном периоде в рамках основных трендов наблюдается положительный рост в реальном секторе и сфере услуг, высокий рост инвестиций в недобывающих секторах, сохранение положительного торгового баланса.

    «Реальный сектор продолжает оставаться фактором устойчивости экономики. В январе-августе текущего года рост в реальном секторе составил 3,5%. Деловая активность в сфере услуг выросла до 2,3%», - проинформировал Асет Иргалиев.

    Согласно озвученным данным, среди отраслей экономики высокий рост демонстрируют информация и связь, строительство, торговля, водоснабжение, электроснабжение, обрабатывающая промышленность. Также наблюдается положительный рост в сельском хозяйстве.



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