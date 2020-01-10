В январе 4 271 выпускник пройдет ЕНТ в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В январе 4 271 выпускник средней школы пройдёт ЕНТ в Атырауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Единое национальное тестирование пройдет в Атырау 16, 17, 18, 19 января. Тестируемые разделены на четыре потока. В городе Атырау пройдут тестирование 2 110 выпускников из города, а также 643 человека из Макатского, Махамбетского, Исатайского районов. Учащиеся Курмангазинского, Индерского, Кызылкогинского районов и города Кульсары будут сдавать тесты в своих регионах.

Напомним, что по ныне существующим правилам приёма в высшие учебные заведения с прошлого года ЕНТ проводится четыре раза в год: в январе, марте, июне и августе. Сертификаты январского, мартовского, августовского тестирований дают возможность выпускникам школ обучаться только на платной основе. Если учащийся желает получить грант, выделяемый местными исполнительными органами, он обязательно должен участвовать в Едином национальном тестировании, которое пройдет в июне.

«Выпускники могут пройти тестирование несколько раз. Результаты каждого засчитываются по отдельности, поэтому желательно, чтобы выпускники школ принимали участие во всех тестированиях», – сказал руководитель филиала Национального центра тестирования в Атырауском государственном университете имени Х. Досмухамедова Айнагуль Дюсекенова.

По данным специалистов, уровень участия выпускников Атырауской области в тестировании составит 90% от общего числа заканчивающих школу.