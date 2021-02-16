В январе 2021 года базовые отрасли экономики Казахстана сохранили динамику роста

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На заседании Правительства под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина рассмотрены итоги социально-экономического развития страны и исполнения республиканского бюджета за январь 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

О состоянии экономики, банковской сферы, исполнении республиканского бюджета, местном содержании в государственных закупках доложили министр национальной экономики Асет Иргалиев, председатель Национального банка Ерболат Досаев, министр финансов Ерулан Жамаубаев, ситуации в промышленности и энергетическом секторе — министры индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов и энергетики — Нурлан Ногаев, агропромышленном комплексе — министр сельского хозяйства Сапархан Омаров, привлечении инвестиций — заместитель Премьер-Министра – министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди, механизмах исполнения мероприятий Дорожной карты по реализации предвыборной программы партии «Nur Otan» — первый заместитель Премьер-Министра Алихан Смаилов.

За январь текущего года базовые отрасли экономики имеют тенденцию улучшения показателей. При этом наличие и усиление карантинных мер продолжают оказывать влияние на сферы услуг и транспорта. Устойчивая динамика отмечена в обрабатывающей промышленности, которая с начала года выросла на 3%. Основными двигателями роста стали металлургическое производство (+3,1%), в том числе производство цветных металлов (+6,6%), машиностроение (+16,2%), включая автомобилестроение (+21,2%), а также химическая промышленность (+12,8%), производство стройматериалов (+11,8%) и фармацевтика (+4%). Объемы строительства увеличились на 7%, ввод жилья – на 9,4% или порядка 801 тыс. кв. м. В сельском хозяйстве объем производства вырос на 2,5%.

Основным фактором замедления национальной экономики стал горнодобывающий сектор в связи с исполнением Казахстаном обязательств по сокращению добычи нефти в рамках договоренностей ОПЕК+. Индекс физического объема добычи нефти составил -12,3%. Вместе с тем высокими темпами растет производство угля (+10,1%). Рост инвестиций в основной капитал без учета горнодобычи составил 25,5%. В секторе услуг высокие темпы роста достигнуты в отрасли информации и связи (+9,4%) Устойчивость экономики позволила удержать уровень безработицы в диапазоне до 5%.

Эпидемиологическая ситуация находится под контролем, для обеспечения безопасности граждан в некоторых регионах продолжают действовать определенные ограничения.

Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Жамбылская, Костанайская области, а также города Нур-Султан, Алматы и Шымкент обеспечили рост социально-экономического развития по 5 из 7 основных показателей. Положительная динамика по 4 показателям достигнута в Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской, Туркестанской и Восточно-Казахстанской областях.

«Министерствам и акиматам необходимо активизировать работу, принять соответствующие меры и четко исполнять намеченные цели и задачи», — сказал А. Мамин, обратив особое внимание на важность наращивания объемов привлечения инвестиций в экономику страны.

Глава Правительства поручил в двухдневный срок сформировать Штаб по реализации предвыборной программы партии «Nur Otan». Его заседания будет еженедельно проводить первый заместитель Премьер-Министра, ежемесячно — Премьер-Министр. Рабочим органом штаба определено Министерство национальной экономики, которому поручено до 1 марта этого года разработать цифровую карту показателей Дорожной карты.