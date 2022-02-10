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В Якутии задержан разыскиваемый костанайскими полицейскими преступник

10 Февраля 2022 10:31
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В Якутии задержан разыскиваемый костанайскими полицейскими преступник

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Якутии задержан уголовный преступник, который разыскивался костанайскими полицейскими, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

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В августе прошлого года в межгосударственный розыск был объявлен 32-летний житель Лисаковска. Мужчина избил своего знакомого на даче. Потерпевший получил тяжкие телесные повреждения.

В день совершения преступления подозреваемый пересек границу с Российской Федерацией и скрылся. Было начато досудебное расследование по статье 106 части 2 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», мерой пресечения избран арест.

«Ориентировка о розыске преступника была направлена российским коллегам. Шел постоянный обмен информацией в рамках соглашения по приграничному сотрудничеству», - отметил начальник управления криминальной полиции ДП Костанайской области Мейрам Базарбаев.

В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан на территории Республики Саха (Якутия) в городе Алдан.

В настоящее время, по информации полиции, решается вопрос о его экстрадиции в рамках Минской конвенции.

С начала года сотрудниками криминальной полиции ДП Костанайской области задержано пять уголовных преступников, которые скрылись от суда и следствия. Полицейскими установлено 20 без вести пропавших лиц.


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#Костанайская область   #Борьба с преступностью   #Россия   #Криминал  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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