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В WhatsApp распространяют ссылку на псевдорозыгрыш от кондитерской фабрики

10 Августа 2021 01:00
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В WhatsApp распространяют ссылку на псевдорозыгрыш от кондитерской фабрики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Интернет-мошенники вновь активизировались в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на stopfake.kz.

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В мессенджере WhatsApp распространяются ссылки на розыгрыши призов от имени кондитерской фабрики и мебельной компании. Якобы обе организации отмечают юбилеи и разыгрывают дорогостоящие подарки среди казахстанцев. Это фейки.

На самом деле за подобными розыгрышами стоят интернет-мошенники.

«В мессенджерах активно распространяется ссылка на псевдорозыгрыш денежных средств от компании АО «Лотте-Рахат». Настоящим информируем вас о том, что АО «Лотте-Рахат» не имеет никакого отношения к происходящему. Просим вас ни в коем случае не открывать подобные ссылки, так как за происходящим стоят мошенники, которые воруют ваши личные данные. Будьте бдительны!» — сказано на официальной странице АО «Лотте-Рахат» в Instagram.

Ссылка на розыгрыш призов от компании IKEA также является фишинговой. Об этом говорит то, что она ведет на незащищенный сайт. Более того, в подписи к ссылке сказано, что компания проводит акцию в честь своего 80-летнего юбилея, однако IKEA была основана в 1943 году, соответственно, 80 лет ей исполнится лишь в 2023 году.

Ни на официальном сайте компании, ни в социальных сетях информации о розыгрыше нет.

Рассылки подобного рода являются инструментом фишинга – вида интернет-мошенничества, при котором злоумышленники нацелены на кражу персональных данных, информации о платежных картах, логинов, паролей и иных данных.


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