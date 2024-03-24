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    10:32, 24 Март 2024 | GMT +6

    В WhatsApp появился аналог ChatGPT

    оскорбление
    Фото: pеxels

    Разработчики WhatsApp намерены интегрировать в поиск внутри мессенджера чат-бот со встроенным ИИ под названием Ask Meta AI. Нейросеть уже была замечена в бета-версии приложения для Android, передает агентство Kazinform со ссылкой на Газета.ru.

    Согласно источнику, пользователи бета-версии WhatsApp для Android под номером 2.24.7.14 обнаружили в интерфейсе строки поиска внутри мессенджера возможность обращаться ко встроенному чат-боту Ask Meta AI. Так, пользователи могут задавать интересующие их вопросы непосредственно в строке поиска, что несколько упрощает использование ИИ.

    Кроме того, разработчики добавят в поисковую строку несколько подсказок, которые помогут пользователям и активируют ИИ. Вводя свои вопросы или команды в строку поиска, пользователи смогут быстро начать разговор с нейросетью.

    Пока что воспользоваться чат-ботом на основе искусственного интеллекта могут лишь некоторые тестировщики WhatsApp. Когда сервис заработает для всех пользователей, неизвестно. 

    Теги:
    Технологии Соцсети Наука и инновации Мировые новости
    Зифа Хабирова
    Автор
    Зифа Хабирова
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