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    11:25, 02 Август 2021 | GMT +6

    В выходные в Восточном Казахстане утонули три человека

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    ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Купание в необорудованных местах привело к тому, что в выходные в Восточном Казахстане утонули три человека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

    31 июля в селе Озерки города Семей при купании утонул мужчина 1999 года рождения. Как оказалось, он отдыхал на берегу в компании друзей и родственников. Далеко заплыв, мужчина не рассчитал своих сил и погиб. Тело спасатели обнаружили в 40 метрах от берега, на глубине 3 метров.

    В этот же день буквально через полчаса в службу «112» поступил звонок о том, что на территории дачного общества «Бобровка» города Семей утонула девочка 2007 года рождения. Оставшись всего лишь на несколько минут без присмотра взрослых, где у воды она отдыхала с семьей, девочка утонула. Место было необорудованным для купания и представляло опасность, спасатели обнаружили утонувшую на глубине 5 метров.

    Еще один трагический случай произошел в Усть-Каменогорске 1 августа 2021 года. 20 летний парень утонул, купаясь в районе водоема на территории дачного общества.

    ДЧС ВКО напоминает о соблюдении мер безопасности:

    -не купайтесь в запрещённых и необорудованных местах;

    - если вы находитесь на водоёме с детьми, не оставляйте их без присмотра, не разрешайте детям входить в воду без взрослых;

    -не заплывайте за буйки, обозначающие границы заплыва;

    -используйте спасательные жилеты, катаясь на лодках;

    - не прыгайте в воду с катеров, причалов, лодок а также сооружений, не приспособленных для этих целей;

    -не ныряйте в непроверенных и необорудованных местах;

    -не взбирайтесь на технические и предупредительные знаки, буйки;

    -не заходите в воду и не купайтесь в тёмное время суток;

    - не входите в воду в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

    В случае возникновения ЧС сообщите по номеру 112.


    Теги:
    МЧС Восточно-Казахстанская область Происшествия, ЧС Происшествия
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