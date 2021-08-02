ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Купание в необорудованных местах привело к тому, что в выходные в Восточном Казахстане утонули три человека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

31 июля в селе Озерки города Семей при купании утонул мужчина 1999 года рождения. Как оказалось, он отдыхал на берегу в компании друзей и родственников. Далеко заплыв, мужчина не рассчитал своих сил и погиб. Тело спасатели обнаружили в 40 метрах от берега, на глубине 3 метров.

В этот же день буквально через полчаса в службу «112» поступил звонок о том, что на территории дачного общества «Бобровка» города Семей утонула девочка 2007 года рождения. Оставшись всего лишь на несколько минут без присмотра взрослых, где у воды она отдыхала с семьей, девочка утонула. Место было необорудованным для купания и представляло опасность, спасатели обнаружили утонувшую на глубине 5 метров.

Еще один трагический случай произошел в Усть-Каменогорске 1 августа 2021 года. 20 летний парень утонул, купаясь в районе водоема на территории дачного общества.

ДЧС ВКО напоминает о соблюдении мер безопасности:

-не купайтесь в запрещённых и необорудованных местах;

- если вы находитесь на водоёме с детьми, не оставляйте их без присмотра, не разрешайте детям входить в воду без взрослых;

-не заплывайте за буйки, обозначающие границы заплыва;

-используйте спасательные жилеты, катаясь на лодках;

- не прыгайте в воду с катеров, причалов, лодок а также сооружений, не приспособленных для этих целей;

-не ныряйте в непроверенных и необорудованных местах;

-не взбирайтесь на технические и предупредительные знаки, буйки;

-не заходите в воду и не купайтесь в тёмное время суток;

- не входите в воду в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

В случае возникновения ЧС сообщите по номеру 112.