В выходные спасатели ВКО 20 раз выезжали на тушение травы

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Только за эти выходные в Восточном Казахстане спасатели 20 раз выезжали на тушение травы. Общая площадь загораний составила 309 га, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

Трава горела в Бескарагайском, Абайском, Урджарском, Курчумском, Аягозском Кокпетинском районах Восточно-Казахстанской области. В ликвидации участвуют пожарные, работники лесничеств, сотрудники местных исполнительных органов и крестьянских хозяйств.

Сухая, жаркая погода в регионе усугубляет ситуацию. «Подобные случаи сейчас, к сожалению, не редкость: установившаяся сухая ветреная погода способна любой брошенный непотушенный окурок раздуть до масштабов стихийного бедствия. Спасатели ежедневно по 10- 15 раз выезжают на тушение сухой травы. Также дачные пожары в этот период становятся настоящей бедой», - отметил начальник службы пожаротушения ДЧС ВКО, Марат Абельсейтов.

Согласно Кодекса РК «Об административных правонарушениях» статье 336: «За несоблюдение требований по охране атмосферного воздуха и пожарной безопасности при складировании и сжигании промышленных и бытовых отходов влекут предупреждение или штраф на физических лиц в размере трех, на должностных лиц – в размере двадцати, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере сорока месячных расчетных показателей». Также согласно статье 204 Уголовного Кодекса Республики Казахстан неосторожное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное по неосторожности, причинившее крупный ущерб, наказывается штрафом в размере до ста МРП.

ДЧС ВКО просит граждан п ри пожаре незамедлительно сообщать по номеру 101 или 112.