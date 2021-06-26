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    09:18, 26 Июнь 2021 | GMT +6

    В выходные на западе Казахстана ожидается жара

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – «Казгидромет» представил прогноз погоды на 26-28 июня, передает МИА «Казинформ».

    По данным синоптиков, под влиянием атмосферных фронтальных разделов, на большей части страны сохранятся кратковременные дожди с грозами. Лишь на западе Казахстана сохранится жаркая погода без осадков.

    В восточной и южной части республики ожидается усиление ветра, в южных регионах с пыльными бурями. Прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха: днем на севере до 20-32 тепла, в центре до 20-37 тепла, а на востоке до 15-28 тепла.

    Теги:
    Погода Казгидромет Общество
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