В выходные на западе Казахстана ожидается жара

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – «Казгидромет» представил прогноз погоды на 26-28 июня, передает МИА «Казинформ».

По данным синоптиков, под влиянием атмосферных фронтальных разделов, на большей части страны сохранятся кратковременные дожди с грозами. Лишь на западе Казахстана сохранится жаркая погода без осадков.

В восточной и южной части республики ожидается усиление ветра, в южных регионах с пыльными бурями. Прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха: днем на севере до 20-32 тепла, в центре до 20-37 тепла, а на востоке до 15-28 тепла.