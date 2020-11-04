В выходные и праздники приостановят работу рынков в Павлодарской области
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Усиление ограничительных мер связано с ростом числа жителей Павлодарской области, заболевших коронавирусом, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«В выходные и праздничные дни: приостановить работу общественного транспорта (трамваи, автобусы, маршрутные такси); приостановить работу непродовольственных и продовольственных крытых и открытых рынков, - сообщается на сайте Премьер-Министра о новых ограничительных мерах в Павлодарской области.
Усиление карантинных мер в регионе акиматом ожидается девятого ноября для стабилизации эпидемиологической ситуации, связанной с заболеваемостью населения коронавирусом. Соответствующее поручение акимату Павлодарской области сегодня дал заместитель Премьер-Министра Казахстана, председатель Межведомственной комиссии по вопросам нераспространения COVID-19 Ералы Тугжанов.
«Приостановить работу бань, саун; работа объектов общественного питания только в формате доставки», - отмечается в сообщении.
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