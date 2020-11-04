+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -6 °С
Алматы: -2 °С
USD 433.3 EUR 506.74
RUB 5.44 CNY 64.87
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В выходные и праздники приостановят работу рынков в Павлодарской области

4 Ноября 2020 21:35
Поделиться:
В выходные и праздники приостановят работу рынков в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Усиление ограничительных мер связано с ростом числа жителей Павлодарской области, заболевших коронавирусом, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Премьер-министр Нидерландов рекомендовал соотечественникам не выезжать заграницу
Коронавирус в мире: последний день «свободы» в Англии, ограничения в Швеции Число зараженных коронавирусом в Бельгии стабилизируется, но количество госпитализаций продолжает расти Запрет на передвижение автотранспорта в ночное время объявлен в Уральске

«В выходные и праздничные дни: приостановить работу общественного транспорта (трамваи, автобусы, маршрутные такси); приостановить работу непродовольственных и продовольственных крытых и открытых рынков, - сообщается на сайте Премьер-Министра о новых ограничительных мерах в Павлодарской области.

Усиление карантинных мер в регионе акиматом ожидается девятого ноября для стабилизации эпидемиологической ситуации, связанной с заболеваемостью населения коронавирусом. Соответствующее поручение акимату Павлодарской области сегодня дал заместитель Премьер-Министра Казахстана, председатель Межведомственной комиссии по вопросам нераспространения COVID-19 Ералы Тугжанов.

«Приостановить работу бань, саун; работа объектов общественного питания только в формате доставки», - отмечается в сообщении.


Подписывайтесь на наш канал:

#Павлодарская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
Поделиться:

Автор:

Антон Гагарин

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив