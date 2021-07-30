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В выходные дни общественный транспорт столицы не курсирует
30 Июля 2021 21:26
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Общественный транспорт столицы не курсирует в выходные, поскольку в субботние и воскресные дни в автобусах проводятся масштабные дезинфекционные работы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Instagram аккаунт акимата города.
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Усиление ограничительных мер введено постановлением санврача города в связи с ухудшившейся эпидемиологической обстановкой.Согласно постановлению санврача столицы, городской общественный транспорт не курсирует в субботние и воскресные дни. В эти дни автобусы проходят дезинфекцию, которая проводится в несколько этапов. Весь подвижной состав автопарков столицы обрабатывается специальным дезсредством, не вредящим здоровью человека.
В будние дни общественный транспорт курсирует в штатном режиме с увеличением количества автобусов в часы пик.
При этом на конечных остановках салоны автобусов обрабатываются дезинфицирующими средствами.
Напомним, в общественном транспорте следует строго соблюдать масочный режим. Оплата за проезд осуществляется только безналичным расчетом.
Постановление санврача об ужесточении карантина принято на основании протокола заседания Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории РК.
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