В выходные дни общественный транспорт столицы не курсирует

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Общественный транспорт столицы не курсирует в выходные, поскольку в субботние и воскресные дни в автобусах проводятся масштабные дезинфекционные работы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Instagram аккаунт акимата города.

Усиление ограничительных мер введено постановлением санврача города в связи с ухудшившейся эпидемиологической обстановкой.

Согласно постановлению санврача столицы, городской общественный транспорт не курсирует в субботние и воскресные дни. В эти дни автобусы проходят дезинфекцию, которая проводится в несколько этапов. Весь подвижной состав автопарков столицы обрабатывается специальным дезсредством, не вредящим здоровью человека.В будние дни общественный транспорт курсирует в штатном режиме с увеличением количества автобусов в часы пик.При этом на конечных остановках салоны автобусов обрабатываются дезинфицирующими средствами.Напомним, в общественном транспорте следует строго соблюдать масочный режим. Оплата за проезд осуществляется только безналичным расчетом.Постановление санврача об ужесточении карантина принято на основании протокола заседания Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории РК.