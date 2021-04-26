В выходные дни астанчане активно вакцинировались от КВИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице развернуто свыше 100 прививочных пунктов вакцинации против коронавируса, в том числе в крупных торгово-развлекательных центрах и учреждениях ПМСП. Так, со дня открытия прививочного пункта в столичном ТРЦ «Керуен» вакцину против КВИ получили 120 человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

В выходные дни горожане активно вакцинировались против опасного вируса.

«Порядка 100 прививочных пунктов функционируют в столице. Также мы открыли прививочные пункты в крупных торговых центрах столицы, как «Керуен» для того, чтобы людям в выходные дни было удобнее получить вакцину. Наша главная задача – создать максимальные условия для вакцинации наших горожан. Кроме того, как вы знаете, прививочные пункты открыты в ТРЦ «Mega Silk Way», «Абу Даби Плаза», «Хан Шатыр». Также будем разворачивать дополнительные пункты вакцинации. Все эти пункты в обязательном порядке открываются при согласования с эпидемиологами. Здесь работают врачи наших городских поликлиник, у которых есть разрешение на проведение вакцинации. В ТРЦ «Керуен» желающих прививают 12 медработников городской поликлиники №9″, — рассказал руководитель управления общественного здравоохранения г.Нур-Султан Тимур Муратов.

По его словам, мощность прививочного пункта в ТРЦ «Керуен» позволяет привить порядка 250-300 человек. За первый день открытия пункта вакцину получили 85 человек. За два полных дня привились 120 человек. К слову, в столице планируют привить порядка 600 тысяч человек для выработки коллективного иммунитета.

«Вакцину мы сделаем всем, кто нуждается, вне зависимости от того житель столицы или нет. Мы не вакцинируем только иностранцев, которые постоянно не проживают в республике. Как такового дефицита вакцины, я думаю, у нас не будет, так как есть четкий график поставок», — сказал Муратов.

В прививочном пункте ТРЦ «Керуен» на вакцинацию пришли также столичные деятели культуры и искусства.

«Я получил первую дозу вакцины от коронавируса. Чувствую себя очень хорошо. Процесс вакцинации прошел быстро, долго ждать не пришлось, всё хорошо организовано. Призываю сограждан присоединиться к вакцинации для создания коллективного иммунитета», — поделился заместитель директора по административно-хозяйственным вопросам Алмас Алтынбеков.

«Весь мир сейчас борется с эпидемией, которая настигла нас неожиданно. Я думаю, что вакцинации избегать не стоит. После долгих раздумий я решил вакцинироваться, чтобы мы все вместе смогли в ближайшее время победить этот вирус. Поэтому нам не стоит бояться вакцины, а наоборот поспособствовать скорейшему выходу из пандемии», — сказал певец Дос.

Первым компонентом вакцины привились 84 тысячи астанчан, вторым компонентом – более 12 тысяч. По словам главы профильного управления, в столицу уже поступили 6 тысяч доз казахстанской вакцины QazVac.