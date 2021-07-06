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    20:58, 05 Июль 2021 | GMT +6

    В выходные активно идут в прививочные пункты жители Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В регионе, где продолжается массовая вакцинация населения от коронавируса, жители Атырауской области и в выходные активно идут в прививочные пункты, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за сутки I компонент вакцин «Спутник V», QazVac и Hayat-Vax получили 1827 местных жителей. Среди привившихся 57 медиков, 168 педагогов, 30 студентов, 15 сотрудников закрытых учреждений, 10 сотрудник правоохранительных органов, 22 госслужащих, 103 человека с хроническими заболеваниями, 1422 местных жителя. Всего в период с 1 февраля по 4 июля 2021 года I компонентом вакцин «Спутник V», QazVac и Hayat-Vax вакцинировано 96 167 человек. II компонентом вакцин привиты 52 396 местных жителей.

    В регионе действует колл-центр по вакцинации населения. Получить информацию о наличии вакцин в поликлиниках можно по номеру: 98 - 02 - 92

    Как ранее сообщалось, более тысячи человек лечат от COVID-19 в Атырауской области.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК Вакцинация
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