В выборах в Мажилис примут участие шесть политических партий
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В выборах депутатов Мажилиса Параламента РК примут участие шесть политических партий. Об этом сообщил член Центральной избирательной комиссии РК Асылбек Смагулов на заседании Центризберкома, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«На выборы депутатов Мажилис будут допущены все шесть зарегистрированных партий. Правовых оснований для их недопуска нет», - сказал Асылбек Смагулов.
В свою очередь вице-министр юстиции РК Наталья Пан сообщила, что в Казахстане по состоянию на ноябрь 2020 года зарегистрировано 6 политических партий. Партия «Nur Otan», демократическая партия Казахстана «Ак жол», Коммунистическая народная партия Казахстана, Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл», патриотическая партия «Бiрлiк» и Общенациональная социал-демократическая партия.
«Вышеуказанные политические партии являются действующими, сведения о реорганизации, ликвидации эти партий отсутствуют. Все партии имеют свои структурные подразделения», - добавила Наталья Пан.
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