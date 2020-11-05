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В выборах в Мажилис примут участие шесть политических партий

5 Ноября 2020 16:03
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В выборах в Мажилис примут участие шесть политических партий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В выборах депутатов Мажилиса Параламента РК примут участие шесть политических партий. Об этом сообщил член Центральной избирательной комиссии РК Асылбек Смагулов на заседании Центризберкома, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«На выборы депутатов Мажилис будут допущены все шесть зарегистрированных партий. Правовых оснований для их недопуска нет», - сказал Асылбек Смагулов.

В свою очередь вице-министр юстиции РК Наталья Пан сообщила, что в Казахстане по состоянию на ноябрь 2020 года зарегистрировано 6 политических партий. Партия «Nur Otan», демократическая партия Казахстана «Ак жол», Коммунистическая народная партия Казахстана, Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл», патриотическая партия «Бiрлiк» и Общенациональная социал-демократическая партия.

«Вышеуказанные политические партии являются действующими, сведения о реорганизации, ликвидации эти партий отсутствуют. Все партии имеют свои структурные подразделения», - добавила Наталья Пан.


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#Мажилис   #Выборы   #Выборы-2021  
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Автор:

Серик Сабеков

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