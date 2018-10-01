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В выборах Президента Грузии примут участие наблюдатели от Казахстана
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Центризбирком направил наблюдателей от Казахстана на выборы Президента Грузии, которые состоятся 28 октября 2018 года, передает МИА «Казинформ».
Сегодня в Центральной избирательной комиссии под председательством Берика Имашева состоялось заседание по рассмотрению вопроса «Об утверждении списка наблюдателей от Республики Казахстан, направляемых на выборы Президента Грузии 28 октября 2018 года».
В них примут участие 3 представителя Парламента Республики Казахстан в составе делегации от Парламентской Ассамблеи ОБСЕ.
Следует отметить, что ЦИК направила приглашения принять участие в наблюдении за данными выборами всем семи политическим партиям, зарегистрированным в Республике Казахстан. Это делается в целях повышения уровня знаний представителей политических партий в международном наблюдении за выборами и для ознакомления с работой Миссии БДИПЧ/ОБСЕ.
После заседания член ЦИК РК З. Баймолдина провела практический инструктаж с наблюдателями от Республики Казахстан, ознакомила с основными документами и стандартами в ходе наблюдения за выборами, в частности, с особенностями процедур дня голосования и процесса подведения предварительных результатов выборов.
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