В выборах Президента Грузии примут участие наблюдатели от Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Центризбирком направил наблюдателей от Казахстана на выборы Президента Грузии, которые состоятся 28 октября 2018 года, передает МИА «Казинформ».

Сегодня в Центральной избирательной комиссии под председательством Берика Имашева состоялось заседание по рассмотрению вопроса «Об утверждении списка наблюдателей от Республики Казахстан, направляемых на выборы Президента Грузии 28 октября 2018 года».

В них примут участие 3 представителя Парламента Республики Казахстан в составе делегации от Парламентской Ассамблеи ОБСЕ.

Следует отметить, что ЦИК направила приглашения принять участие в наблюдении за данными выборами всем семи политическим партиям, зарегистрированным в Республике Казахстан. Это делается в целях повышения уровня знаний представителей политических партий в международном наблюдении за выборами и для ознакомления с работой Миссии БДИПЧ/ОБСЕ.

После заседания член ЦИК РК З. Баймолдина провела практический инструктаж с наблюдателями от Республики Казахстан, ознакомила с основными документами и стандартами в ходе наблюдения за выборами, в частности, с особенностями процедур дня голосования и процесса подведения предварительных результатов выборов.