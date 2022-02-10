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17:31
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В вузах столицы стартовал цикл информационно-разъяснительных работ по вопросам религии
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Управлением по делам религий города Нур-Султана совместно с Управлением по вопросам молодежной политики начата информационно-разъяснительная работа по вопросам религии в столичных вузах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.
В рамках реализации Государственной программы по противодействию религиозному экстремизму и терроризму в Республике Казахстан на 2018-2022 годы состоялась встреча специалистов религиозной сферы со студентами столицы.
Цель таких встреч – формирование у молодежи иммунитета против идеологии религиозного экстремизма, а также повышение религиозной и правовой грамотности населения, пропаганда традиций и ценностей казахского народа, предупреждение об опасности радикальных религиозных течений, ознакомление с требованиями законодательства Республики Казахстан в религиозной сфере.
В мероприятии приняли участие депутат столичного маслихата Б. Жандильдаев, общественный активист О. Сулейменов, известный религиовед К. Тышхан, теолог М. Смагулов.
«На сегодняшней лекции мы побеседовали со студентами и определили уровень знаний молодежи в сфере религии. Я думаю, что на таких мероприятиях мы сможем свободно общаться с молодежью и научить ее впитывать правильную информацию, не ведясь на псевдорелигиозных проповедников», - отметил М. Смагулов.
Участники встречи обсудили вопросы текущей ситуации страны в сфере религии, направления и проблемы профилактики религиозного экстремизма, формы и методы противодействия деятельности нетрадиционных религиозных течений, роль религиоведческого образования и религиозной литературы в профилактике экстремизма и терроризма.
Напоминаем, если у вас возникнут вопросы, касающиеся сферы религии, вы можете обратиться в единый call-центр iKomek 109.
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