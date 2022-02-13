В Вознесенском соборе Алматы прошло поминальное богослужение по погибшим в дни январских событий казахстанцам

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Вознесенском кафедральном соборе глава Православной церкви Казахстана митрополит Астанайский и Казахстанский Александр совершил Божественную Литургию, за которой молился о всех погибших в трагических событиях января, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Агентство Православных Новостей (АПН).

В поминальной речи митрополит обратился к присутствующим со словами:

«Дорогие казахстанцы! Братья и сестры! Исполнилось сорок дней со времени тяжелейшего испытания, которое пережил народ Казахстана. В первые дни наступившего года наша страна столкнулась с беспрецедентным вызовом со стороны деструктивных сил, которые стремились подорвать основы социальной стабильности и порядка. Эта попытка окончилась полным провалом. Президент Республики К.-Ж.К.Токаев назвал случившееся «террористической агрессией», «попыткой государственного переворота, покушением на целостность страны». И вновь мы твердо убедились – какой значимой и хрупкой ценностью является гражданский мир, какое подлинное богатство – межконфессиональное и межэтническое согласие, и как важно ежедневно прилагать максимум усилий, чтобы эти ценности поддерживать и укреплять.

Мы – народ Казахстана – одна большая многонациональная и многоконфессиональная семья. Постараемся всегда, во всех обстоятельствах проявлять сочувствие, оказывать внимание и поддержку тем, кого коснулась беда, помогать страждущим, ободрять опечаленных и унывающих».