В ВОЗ заявили, что штаммы коронавируса «альфа», «бета» и «гамма» встречаются редко

ЖЕНЕВА. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила штаммы «омикрон» и «дельта» в группу «ныне циркулирующих» вариантов коронавируса, вызывающих обеспокоенность, тогда как «альфа», «бета» и «гамма» отнесены к группе «прежде циркулировавших» штаммов. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в четверг в женевской штаб-квартире ВОЗ, пояснив, что деление на две группы обусловлено тем, что «альфа», «бета» и «гамма» сейчас встречаются крайне редко, передает МИА «Казинформ».

Пять штаммов коронавируса - «омикрон», «дельта», «альфа», «бета» и «гамма» - ВОЗ относит к категории «вариантов, вызывающих обеспокоенность» (VOC). «За последние шесть месяцев произошло существенное снижение циркуляции вызывающих обеспокоенность вариантов «альфа«, «бета« и «гамма«, - отметили в штаб-квартире ВОЗ. - За последние 90 дней практически не было сообщений о секвенировании этих вариантов». Поэтому эксперты ВОЗ по эволюции SARS-CoV-2 на совещании 7 марта распределили штаммы категории VOC на две группы. В группу «ныне циркулирующих» включены «омикрон» и «дельта», а «альфа», «бета» и «гамма» отнесены к группе «прежде циркулировавших».

Штаммы категории VOC легче распространяются, вызывают более тяжелое заболевание, чем другие варианты коронавируса, избегают иммунной реакции организма, а также меняют клиническую картину или же снижают эффективность применяемых против них инструментов в сфере здравоохранения, пояснили в организации.

Дельта-штамм был включен в категорию VOC в мае 2021 года, «омикрон» - в ноябре того же года, «альфа» и «бета» - в декабре 2020 года, а «гамма» - в январе 2021-го.

По данным на вечер 31 марта, в ВОЗ поступили сообщения о зарегистрированных в мире с начала пандемии 485 243 022 случаях инфицирования и 6 137 553 летальных исходах. За сутки число заразившихся выросло на 1 437 257, умерли 3 683 человека.

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