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В ВОЗ заявили, что процесс одобрения вакцин для всех одинаков

10 Февраля 2022 12:00
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В ВОЗ заявили, что процесс одобрения вакцин для всех одинаков

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заверила, что процесс одобрения ВОЗ вакцин для всех одинаков, нет возможности его каким-либо образом «ускорить». Сроки зависят от многих факторов, например, от того, насколько быстро компания сможет предоставить необходимые данные, рассказала Вуйнович в интервью газете «Известия», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на издание.

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«Процесс EUL (Emergency Use Listing, процедура включения в список средств, рекомендованных для экстренного применения) одинаков для всех вакцин, и сроки зависят от многих элементов, в том числе от того, насколько быстро компания сможет предоставить необходимые данные», - заявила она, отметив, что «пропустить» какую-либо часть процесса или «ускорить» возможности нет.

По ее словам, процесс EUL для российской вакцины «Спутник V» возобновлен, разработчики и заинтересованные стороны подписали необходимые юридические документы.

«ВОЗ получала документы в конце декабря и некоторые - в 2022 году. Вопрос о том, будет ли и когда будет проводиться проверка, а также то, что необходимо будет проверить, напрямую обсуждается между заявителем и штаб-квартирой ВОЗ. Пока процесс не завершен, все детали остаются конфиденциальными. Я не могу предположить, когда оценка будет завершена, но я знаю, что процесс продвигается вперед», - уточнила Вуйнович.

Ранее директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге в интервью ТАСС сообщил, что ВОЗ активно работает с российской стороной по вопросу одобрения вакцины «Спутник V» и направит в РФ новую инспекцию для оценки производства в феврале 2022 года. Он также отметил, что надеется на скорейшее завершение процесса признания российской вакцины.

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#Здравоохранение   #Вакцинация   #Мировые новости   #ВОЗ  
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