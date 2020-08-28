В ВОЗ заявили, что 70% населения планеты должно вакцинироваться для выработки иммунитета

ЖЕНЕВА. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Мировой охват вакцинацией должен составлять 65-70% для выработки иммунитета к новому коронавирусу. Об этом заявил в понедельник на брифинге главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан, отвечая на вопрос о том, является ли целесообразным выработка коллективного иммунитета естественным способом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Лучшим способом достижения иммунитета является вакцинация, - отметила она. - И ее охват должен составлять не менее 65-70%».

Со своей стороны эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове подчеркнула, что попытки выработки коллективного иммунитета естественным образом будут опасными и приведут к большому числу жертв. По ее словам, вакцинация является самым эффективным способом защиты населения. «По всему миру ведутся активные работы по разработке безопасной и эффективной вакцины», - заметила ван Керкхове.