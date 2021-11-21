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В ВОЗ заявили, что 500 тыс. человек умрут в Европе от COVID-19 без ужесточения ограничений

21 Ноября 2021 09:16
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В ВОЗ заявили, что 500 тыс. человек умрут в Европе от COVID-19 без ужесточения ограничений

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Около 500 тыс. человек могут умереть в Европе в зимний период в результате пандемии коронавируса, если страны региона не ужесточат ограничения. Об этом заявил в субботу директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

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В интервью британской вещательной корпорации ВВС Ханс Клюге заявил, что ВОЗ «очень встревожена» повышенными темпами распространения COVID-19 в Европе, в связи с чем эксперты рекомендуют продолжать носить медицинскую маску, а также пройти курс вакцинации всем тем, кто еще не сделал прививку. Как отметил Клюге, очередная волна коронавируса наблюдается в Европе из-за приближения холодов, низких показателей вакцинации в ряде государств и появления более заразных штаммов.

«COVID-19 снова стал основной причиной смертности в нашем регионе», - подчеркнул он, добавив при этом, что обязательную вакцинацию для борьбы с пандемией следует рассматривать лишь как крайнюю меру. В то же время Клюге указал, что «было бы очень своевременно» начать «законодательную и общественную дискуссию» по этому вопросу. «Перед тем как прибегать к обязательной вакцинации, нужно посмотреть на другие инструменты, например, на ковид-пропуска, которые вовсе не ограничивают свободу, а наоборот, помогают ее сохранить», - заявил он.

Власти ряда европейских стран на фоне резкого всплеска заболеваемости в последние дни были вынуждены усиливать антикоронавирусные ограничения, в том числе для непривитых граждан. Таким образом они рассчитывают подтолкнуть население к более активному участию в кампании по вакцинации и, как следствие, поскорее сформировать коллективный иммунитет. В частности, в Австрии с 22 ноября вводится общенациональный локдаун, а в Дании вновь ввели в действие ковид-паспорта, наличие которых требуется для посещения кинотеатров, ночных клубов и ресторанов, а также мероприятий с участием более 2 тыс. человек.


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#Здравоохранение   #Коронавирус в мире   #Мировые новости   #ВОЗ  
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