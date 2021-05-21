В ВОЗ рекомендуют воздержаться от путешествий

ЖЕНЕВА. КАЗИНФОРМ - Число новых случаев COVID-19 в Европе сократилось, но кое-где уровень передачи еще очень высок, а вакцинация идет чрезвычайно медленно. В ВОЗ предупреждают, что в связи с отменой ограничений во многих странах и открытием границ вирус будет распространяться. Поэтому эксперты не рекомендуют отправляться в путешествия и призывают удвоить бдительность и соблюдать уже известные меры предосторожности. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр новостей ООН.

Число еженедельных случаев заражения в Европе с середины апреля сократилось на 60 процентов – с 1,7 млн до 685 000. Особенно значительно сократились заболеваемость и смертность среди пожилых людей, которые с начала пандемии составляли группу риска. Сегодня те, кому за 80, по числу заражений оказались в самом конце списка. Прививки уже получили 75 процентов пожилых людей старше 80 лет.

Но в ВОЗ напоминают, что такое уже было – «мы уже наблюдали снижение распространения COVID-19, за которым последовала новая волна коронавируса, обрушившаяся на системы здравоохранения и экономику».

«Давайте не будем повторять собственных ошибок», - призывает региональный директор ВОЗ Ханс Клюге и напоминает, что только в Европейском регионе COVID-19 унес жизни 1,2 млн человек, что сравнимо с населением Брюсселя. Причем при общем сокращении новых случаев в Европе остались очаги распространения вируса, которые могут привести к новой опасной вспышке. А в восьми странах региона уровень заражения все еще очень высок.

Вакцины действуют против всех вариантов COVID-19

Кроме того, выявлен вариант B.1.617, впервые обнаруженный в Индии, который передается легче, чем первоначальный штамм.

При этом многие страны постепенно отменяют ограничения и планируют массовые мероприятия в летние месяцы. Люди будут больше общаться, начнут путешествовать, что только увеличит риск передачи вируса. Поэтому так важно – даже при наличии вакцин – удвоить эпидемиологические меры: тестировать, секвенировать, изолировать, отслеживать контакты и сажать на карантин.

«Такого понятия, как нулевой риск, не существует», - подчеркнул Ханс Клюге. Ни вакцины, ни тестирование не заменят тех мер предосторожности, о которых в ВОЗ говорят с самого начал пандемии: нужно все также носить маски, соблюдать физическую дистанцию, мыть руки, проветривать помещения и избегать людных мест.

«Да, вакцины – это свет в конце тоннеля, но мы не должны позволить этому свету ослепить нас», - предупредил д-р Клюге. К тому же, вакцинация в Европе идет очень медленно: одну дозу вакцины получили 23 процента жителей региона, а полностью привиты – лишь 11 процентов.

Хорошая новость заключается в том, что одобренные ВОЗ вакцины защищают от всех вариантов COVID-19, но подавляющее большинство европейцев еще не привиты.

Не спешите с поездками

Учитывая низкие темпы вакцинации и зыбкую ситуацию, в ВОЗ не рекомендуют активно путешествовать.

«Каждый человек имеет право при необходимости переезжать и путешествовать, - сказал д-р Клюге, и напомнил, что даже в начале пандемии в ВОЗ призывали страны, вводящие строгие ограничения, минимизировать последствия для торговли и поездок. Сейчас, когда страны открывают свои границы для туризма, эксперты ВОЗ призывают их принимать решения, основываясь на оценке риска. Где-то от путешественников требуют негативного теста на COVID-19, где-то достаточно сертификата о вакцинации.

Клюге считает, что свидетельство о вакцинации, особенно в электронном формате, играет важнейшую роль в оценке эпидемиологической ситуации. При этом он уточнил, что речь идет именно о сертификате, а не о так называемом «ковидном паспорте». А лучшим способом восстановить туризм в ВОЗ считают обеспечение возможности тестирования и ускорение темпов вакцинации – в первую очередь, приоритетных групп.

Эксперты ВОЗ утверждают, что с открытием границ и ростом туризма масштабы инфицирования, безусловно, увеличатся. «Сейчас не время забывать об осторожности, сейчас нужно взвешивать каждый свой шаг и подождать несколько недель, пока мы не начнем лучше понимать, насколько опасен новый вариант коронавируса», – рекомендует коллега Ханса Клюге д-р Кейти Смолворд.