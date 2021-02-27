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В ВОЗ подтвердили первые случаи заражения человека птичьим гриппом

27 Февраля 2021, 02:08
В ВОЗ подтвердили первые случаи заражения человека птичьим гриппом

ЖЕНЕВА. КАЗИНФОРМ – 26 февраля 2021 года в ВОЗ подтвердили, что в России были выявлены первые в мире случаи заражения человека вирусом H5N8. До этого он поражал только птиц. Им заразились семь сотрудников птицефабрики в одном из южных регионов страны. Заболевшие люди никого не заразили, что свидетельствует о том, что птичий грипп не передается от человека к человеку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Новости ООН.

«18 февраля 2021 года Национальный координатор в Российской Федерации уведомил ВОЗ об обнаружении птичьего гриппа A (H5N8) в семи клинических анализах людей. Это первые сообщения об обнаружении птичьего гриппа A (H5N8) у людей», – говорится в сообщении ВОЗ. В нем отмечается, что вирус выявлен у сотрудников одной из птицефабрик в Астраханской области.

Наличие этого вируса у людей было подтверждено в лаборатории Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии. Семь заразившихся людей были в возрасте от 29 до 60 лет. Пять из семи заболевших – женщины.

Как сообщили в ВОЗ из России, в период с 3 по 11 декабря на одной из ферм в Астраханской области погибли 101 тысяча из 900 тысяч кур. Этот высокий уровень смертности побудил провести расследование. У этих птиц были собраны пробы, и региональная ветеринарная лаборатория России обнаружила признаки птичьего гриппа A (H5N8). 11 декабря вспышка была подтверждена лабораторией Всемирной организации здравоохранения животных и Федеральным центром здоровья животных во Владимире.

В качестве ответных мер Россия провела масштабную операцию по локализации вспышки. В частности, национальные власти запретили производство и поставки любой продукции с зараженной фермы, провели утилизацию птицы, яиц и дезинфекцию зараженных помещений.

У всех рабочих птицефабрики были взяты мазки из носоглотки. Усилились наблюдения как внутри, так и за пределами очага вспышки вируса. У выявленных семи заразившихся не было никаких явных клинических проявлений, но медики отслеживали состояние здоровья 24 человек, которые близко контактировали с инфицированными. Никто из членов семей этих семи человек не заразился. В общей сложности находились под наблюдением и получали противовирусную профилактическую терапию 150 человек.

«Опираясь на имеющуюся в настоящее время информацию, можно сказать, что риск передачи вируса от человека человеку остается низким», – говорится в сообщении ВОЗ.

Ранее этот вопрос комментировала глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Пока мы видим, что новый возбудитель гриппа птиц A(H5N8) способен передаваться от птиц к человеку - он преодолел межвидовой барьер. Но от человека к человеку на сегодняшний день этот вариант вируса гриппа не передается», - сказала Анна Попова.

По словам главы Роспотребнадзора, «насколько быстро последующие мутации позволят ему преодолеть и этот барьер, покажет время».

«Это научное открытие наших ученых, института «Вектор» Роспотребнадзора позволяет предупредить и ученых, и практиков, и общественность и граждан во всем мире, чтобы своевременно принять необходимые меры и противодействовать новой угрозе на значительно ином новом высоком уровне противодействия и профилактики. Время для этого у нас сегодня есть», - подчеркнула главный санитарный врач России.

«Вектор» Роспотребнадзора уже разместил в международной базе GISAID данные полногеномного секвенирования вируса А(H5N8) с теми мутациями, которые позволили ему преодолеть межвидовой барьер», - добавила она.

Всемирная организация здравоохранения отслеживает ситуацию вокруг вспышки птичьего гриппа в РФ и готова к принятию мер в случае необходимости, приводит слова эксперта организации Марии ван Керкхове ТАСС.

«Мы получили сообщения из России о заражении людей новой разновидностью птичьего гриппа, - отметила она. - Мы отслеживаем ситуацию и готовы к принятию мер в случае необходимости».

«Мы отслеживаем любые угрозы человечеству в постоянном режиме, эта работа не прекращается, - добавила Керкхове. - В том числе это касается и птичьего гриппа. Все мы сейчас говорим в основном о коронавирусе, но ВОЗ проводит работу и по всем другим направлениям. Другие угрозы нельзя терять из виду».

Что касается рекомендаций, то в ВОЗ подчеркнули необходимость соблюдения всех мер предосторожности, что в первую очередь относится к людям, работающим на фермах. Напоминая о постоянно меняющейся природе вирусов гриппа, в ВОЗ вновь отметили важность проведения постоянного эпидемического надзора для выявления вирусологических, эпидемиологических и клинических изменений, связанных с циркулирующими вирусами гриппа.

В ВОЗ настоятельно рекомендовали всем туристам, посещающим страны, где отмечены вспышки птичьего гриппа, избегать ферм и контактов с животными на рынках.

Основываясь на имеющейся в настоящее время информации, ВОЗ не рекомендует проводить специальный досмотр пассажиров в пунктах въезда или ограничения на поездки и/или торговлю с Российской Федерацией.

В 2020 году вирусы птичьего гриппа A (H5N8) были обнаружены у домашних или диких птиц также в Болгарии, Великобритании, Венгрии, Германии, Египте, Ираке, Казахстане, Нидерландах, Польше, Румынии, Чехии, Японии и в других странах. Однако сообщений о заражении этим вирусом людей раньше не поступало.

Вирус птичьего гриппа A (H5), который ранее был обнаружен в Азии, с 2014 года выявляется и в Европе, куда он был занесен перелетными птицами.


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