В ВОЗ объявили о завершении пандемии коронавируса

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Всемирная организация здравоохранения отменила статус пандемии COVID-19, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт CNBC.com.

«Более года пандемия имеет тенденцию к снижению: повышается иммунитет населения к инфекциям, снижается смертность и ослабевает давление на системы здравоохранения. Это позволило большинству стран вернуться к жизни, какой мы ее знали до коронавирусной инфекции, поэтому я надеюсь, что могу объявить о завершении пандемии», - заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус на пресс-конференции в Женеве.

Напомним, ситуация с COVID-19, вызванная распространение коронавируса SARS-CoV-2, официально была объявлена чрезвычайно в области здравоохранения на международном уровне 30 января 2020 года, а статус пандемии ЧС получила 11 марта.

В Казахстане зарегистрировали свыше 1,4 млн случаев заражения КВИ, еще 91 тысяча человек заболели пневмонией с признаками коронавируса. Жертвами коронавируса за все время эпидемии стали 13 848 казахстанцев, еще 5413 человек скончались от пневмонии с признаками КВИ.

Вирус проник в 114 стран мира. С начала пандемии в мире умерли 20 миллионов человек.