В ВОЗ не исключили появления более заразных, чем омикрон, штаммов коронавируса

ЖЕНЕВА. КАЗИНФОРМ - Будущие варианты коронавируса могут быть более заразными, чем «омикрон». Об этом заявила в воскресенье эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове, выступая в транслировавшейся ВОЗ в соцсетях программе «Наука за пять минут», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Чем больше циркулирует этот вирус, тем больше у него возможностей изменяться», - сказала она. «Омикрон» не будет последним вариантом, который мы будем обсуждать, и весьма реальна возможность появления в будущем вариантов, вызывающих обеспокоенность», - добавила эксперт.

Керкхове подчеркнула, что о свойствах новых штаммов коронавируса в настоящий момент не известно, однако, «несомненно, они будут более заразными, поскольку им потребуется превзойти варианты, которые циркулируют сейчас». Эти новые штаммы могут вызывать заболевания «большей или меньшей тяжести», однако они тоже будут способны избегать воздействия иммунитета, пояснила она.

Эксперт призвала «снизить риск появления в будущем вариантов, вызывающих обеспокоенность». По ее словам, это нужно для того, чтобы предотвратить тяжелые заболевания и чтобы не допустить перегрузки систем здравоохранения. Она напомнила в этой связи, что инфицированные коронавирусом люди «подвергаются риску долгосрочных последствий», и специалистам пока не все понятно в отношении «долгого ковида». Хотя поступает все больше сведений о том, что омикрон-штамм приводит «в среднем» к менее тяжелому течению болезни, чем при заражении дельта-вариантом, «омикрон» «по-прежнему опасен», и не следует считать его слабым», - заключила Керкхове.