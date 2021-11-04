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В ВОЗ дали рекомендации по ревакцинации от коронавируса
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Проходить ревакцинацию от коронавируса необходимо, так как иммунная защита после прививки сохраняется только на несколько месяцев. Об этом заявил эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и президент Международной федерации тропической медицины профессор Сантьяго Мас-Кома, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Известия.ру.
«Приоритет при прохождении ревакцинации должен оставаться за пожилыми людьми», - отметил эксперт ВОЗ.
«Наилучший вариант — ревакцинация препаратами, модифицированными для борьбы с новыми штаммами, включая «дельта»-вариант. Для этой цели легче всего использовать мРНК-вакцины благодаря особенностям процессов их синтеза», — рассказал Мас-Кома.
При этом Мас-Кома добавил, что ученым еще предстоит выяснить, как часто необходимо проходить ревакцинацию от COVID-19 — раз в год или в несколько месяцев.
«Это также может зависеть от возрастных групп: например, более длительный промежуток между вакцинацией для молодых людей и более короткий — для пожилых людей с менее эффективной иммунной системой, что вызвано их возрастом или другими проблемами со здоровьем», — уточнил профессор.
Днем ранее внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов заявил, что вакцину от коронавируса «Спутник Лайт» целесообразно использовать для ревакцинации или после перенесенного COVID-19, а не для первичной вакцинации.
1 ноября представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович заявила, что людям с низким иммунным ответом рекомендуется ревакцинироваться от коронавируса через шесть месяцев после прохождения иммунизации.
25 октября врач-эпидемиолог Эдуард Шунков заявил, что при затягивании с ревакцинацией есть риск заболеть COVID-19. Он добавил, что данную процедуру необходимо будет проходить раз в полгода, так как иммунитет после введения вакцины от коронавируса обычно сохраняется именно на этот период.
Напомним, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил приступить к кампании ревакцинации населения.
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