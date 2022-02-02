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    19:56, 01 Февраль 2022 | GMT +6

    В войсках ПВО идет обучение в составе боевых расчетов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В воинских частях противовоздушной обороны Вооруженных Сил Казахстана проводится слаживание боевых расчетов зенитных ракетных комплексов и радиотехнических подразделений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев обозначил создание сильной противовоздушной обороны страны и оснащение войск ПВО современным вооружением одним из приоритетных направлений развития казахстанской армии.

    Специфика войск ПВО заключается в постоянном несении боевого дежурства – высшей форме поддержания боевой готовности к выполнению задач по обеспечению военной безопасности страны. Дежурство осуществляется непрерывно и круглосуточно как в мирное, так и в военное время.

    Войска ПВО оснащены современными радиолокационными станциями «GM-403НУР» и «Роса-РБ-М», П-18М, обнаруживающими и сопровождающими воздушные объекты на различных высотах и скоростях в автоматическом режиме. Современная учебно-материальная база позволяет совершенствовать подготовку боевых расчетов зенитных ракетных комплексов «Бук-М2Э» и систем С-300.

    В ходе занятий военнослужащие получают практический опыт по отражению средств воздушного нападения противника. Учебно-боевые задачи выполняются в различных условиях: в сложной обстановке радиоэлектронных помех, при массовом налете воздушного противника, нападении диверсионных разведывательных групп на объекты частей.

    Во всех воинских частях ежемесячно проводятся контрольные занятия по обнаружению и условному уничтожению воздушных целей. Личный состав боевых расчетов зенитных ракетных комплексов и подразделений радиотехнических войск ПВО сдает зачеты, регулярно демонстрируя хорошие результаты.

    – Уникальность учебного процесса заключается в использовании комплекса автоматизированных систем управления с моделированием возможных условий боевой обстановки в режиме реального времени. На тренировках отрабатываются действия по обнаружению и сопровождению нескольких воздушных целей одновременно, – отметил командир воинской части подполковник Берик Молдакулов.

    Боевая учеба личного состава является залогом готовности воинских частей в установленные сроки выполнить поставленные задачи, а также поддержания высокого уровня воинского мастерства и слаженности подразделений.

    Примечательно, что в войсках противовоздушной обороны военнослужащие срочной службы имеют возможность освоить специальности электромехаников, водителей многоосных машин, связистов и других профессий, востребованных на современном рынке труда.


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