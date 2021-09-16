В Восточный Казахстан поступила вакцина «Vero Cell» против коронавируса

УСТЬ-КАМЕНОГОСРК. КАЗИНФОРМ - Вакцина против коронавируса «Vero Cell» китайской компании Sinopharm появилась в поликлиниках Восточного Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

Всемирная организация здравоохранения включила эту вакцину в реестр средств для использования в чрезвычайных ситуациях в мае текущего года. Это инактивированная двухкомпонентная вакцина, эффективность которой, по данным производителя, составляет 79 процентов. Эффективность вакцины против госпитализации также составила 79 процентов. Клинические испытания не показали серьезных побочных явлений. На вакцину бывают стандартные реакции для вакцин от COVID-19: боль в месте инъекции, гриппозное состояние, слабость и т.д.

Вакцина от Sinopharm стала шестой зарегистрированной вакциной в Казахстане, которая доступна для вакцинации против коронавирусной инфекции казахстанцев. В Восточный Казахстан поступило 298 тысяч доз препарата «Vero Cell». Еще 40 тысяч доз вакцины привезут в начале следующей недели. Первая партия распределена по всем поликлиникам области. Только в Усть-Каменогорск завезли 50 тысяч доз вакцины. Получить ее можно в любой поликлинике. В целом, в Восточном Казахстане сегодня для прохождения процедуры вакцинации имеется три вида вакцин – «Спутник V», QazVac, Vero Cell.