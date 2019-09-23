В Восточный Казахстан отправились служить призывники из СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Из Северо-Казахстанской области 21 призывник отправился в Восточно-Казахстанскую область проходить службу в воинской части Пограничной службы КНБ РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по делам обороны, служить будущие защитники Родины будут в воинской части 2535 в поселке Курчум.

Начальник департамента Талгат Аликулов отметил, что солдатами срочной воинской службы становятся лучшие из лучших. Система отбора включает в себя несколько параметров: медицинские показатели, уровень образования, психологической и моральной устойчивости.

«После прохождения службы срочной воинской службы имеют право продолжить службу по контракту с присвоением воинского звания и преференциями. Контрактники получают социальную поддержку: обеспечение жильем, доступ к ипотеке с низкими процентными ставками, бесплатные медицинские услуги для себя и членов своей семьи, лечение в санаториях, места в детских садах вне очереди, трудоустройство членов семьи, ранний выход на пенсию», - добавили в пресс-службе.

Осенью в регионе планируют призвать более 500 призывников 1992-2001 годов рождения. Завершится осенний призыв в декабре.