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21.09.2019 17:41
В Восточный Казахстан отправились служить призывники из СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Из Северо-Казахстанской области 21 призывник отправился в Восточно-Казахстанскую область проходить службу в воинской части Пограничной службы КНБ РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента по делам обороны, служить будущие защитники Родины будут в воинской части 2535 в поселке Курчум.
Начальник департамента Талгат Аликулов отметил, что солдатами срочной воинской службы становятся лучшие из лучших. Система отбора включает в себя несколько параметров: медицинские показатели, уровень образования, психологической и моральной устойчивости.
«После прохождения службы срочной воинской службы имеют право продолжить службу по контракту с присвоением воинского звания и преференциями. Контрактники получают социальную поддержку: обеспечение жильем, доступ к ипотеке с низкими процентными ставками, бесплатные медицинские услуги для себя и членов своей семьи, лечение в санаториях, места в детских садах вне очереди, трудоустройство членов семьи, ранний выход на пенсию», - добавили в пресс-службе.
Осенью в регионе планируют призвать более 500 призывников 1992-2001 годов рождения. Завершится осенний призыв в декабре.
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